Yasin Öztekin’in yeni adresi resmen açıklandı!

Giriş Tarihi: 6.01.2026 17:09

Galatasaray'ın eski futbolcusu Yasin Öztekin, 3. Lig ekiplerinden İzmir Çoruhlu FK ile anlaşma sağladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK ara transfer döneminde futbolseverlerin Galatasaray ve Trabzonspor'dan da tanıdığı, İzmir'de daha önce Göztepe ile Bucaspor 1928'in formalarını giyen Yasin Öztekin ve Salih Tokgöz'ü kadrosuna kattı.

38 yaşındaki gurbetçi kanat oyuncusu Yasin sezonun ilk yarısında Yalova FK'da 13 maçta 6 gol attı. Borussia Dortmund altyapısında yetişen Yasin Öztekin, 2014-2018 yılları arasında mücadele ettiği Galatasaray'da 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kıpası ve 2 TFF Süper Kupa kazanmıştı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih ise 12 Bingölspor'da bu sezon 1 maçta oynadı.

