Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe’den transferi açıkladı! Musaba’ya sitem etti

Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Yüksel Yıldırım açıklamalarda bulundu.
Van Drongelen'in oynamama sebebine dair konuşan Yüksel Yıldırım, "Van Drongelen'i oynatırsak, en az 6-8 hafta yok olacak dediler. Oynatmayalım dedik. Bizimle devam ediyor. Verme şansım yok. Samsunspor'un hedefleri var. O isteniyor, Holse isteniyor, Marius'u istiyorlar. Talepler var" açıklamasını yaptı.
Anthony Musaba'nın ayrılığına dair Yüksel Yıldırım, "Musaba'yı bırakmak istemedik. Serbest kalma maddesi vardı. Onu kullandı kendisi ve engelleyemedik. Onun dışında oyuncu vereceğimi sanmıyorum. Çok astronomik teklif gelirse olabilir" şeklinde konuştu.
İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını belirten Yüksel Yıldırım, "Kaleci İrfan Can Eğribayat transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Sezon sonuna kadar bizde kiralık olarak forma giyecek" dedi.
Anthony Musaba'nın tribünlere yaptığı harekete tepki gösteren Yüksel Yıldırım, "Musaba'yı çok seviyorum. Alırken iki ay pazarlık yaptım. İkinci babası gibiyim. Bizden ayrıldı, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Güzel de başladı. Yaptığı hareket, seyirciyi coşturma hareketi Samsunspor maçında yapmamalıydı. Üzdü. Pek çok hoş olmadı" açıklamasını yaptı.
Yüksel Yıldırım son olarak şu sözleri dile getirdi:
"Bazı televizyonlar beni yanlış anlamış. Bedava aldılar dedim. 6 milyon euro'ya aldılar. Nene'yi aldılar 18, Musaba'yı 6'ya aldılar dedim. Bana göre Musaba, Nene'den daha iyi futbolcu. Kıyaslama yaptık. Bunu zaman gösterecek. Musaba'yı normalde veriyor olsaydım, bir sonraki satışından pay alacaktım, bonus alacaktım, Fenerbahçe şampiyon olursa bonus alacaktım. O rakam belki 10-15'e çıkacaktı. Ben bunun için bedava dedim. Yoksa bedava gitmedi. Oyuncu, 3 milyon istedi (Samsunspor'a transfer süreci) sonrasında pazarlıkla 5 milyon yaptık. Samsunspor tarihinde 5 ay kalıp 6 katı para kazandıran bir oyuncu olmamıştı. Ekonomik katkılarından dolayı Musaba'ya teşekkür ettik ama onu da bazı taraftarlarımız da yanlış anladı. Nene'ye karşı yanlış bir şey söylemedim ama Musaba bana göre daha iyi futbolcu dedim."