Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe’den transferi açıkladı! Musaba’ya sitem etti

Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Yüksel Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Van Drongelen'in oynamama sebebine dair konuşan Yüksel Yıldırım, "Van Drongelen'i oynatırsak, en az 6-8 hafta yok olacak dediler. Oynatmayalım dedik. Bizimle devam ediyor. Verme şansım yok. Samsunspor'un hedefleri var. O isteniyor, Holse isteniyor, Marius'u istiyorlar. Talepler var" açıklamasını yaptı.

Anthony Musaba'nın ayrılığına dair Yüksel Yıldırım, "Musaba'yı bırakmak istemedik. Serbest kalma maddesi vardı. Onu kullandı kendisi ve engelleyemedik. Onun dışında oyuncu vereceğimi sanmıyorum. Çok astronomik teklif gelirse olabilir" şeklinde konuştu.