Eren Elmalı için Başsavcılıktan yeni açıklama!

İNCELEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Başsavcılıkça şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam ettiği kaydedilen açıklamada, kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturma sürecinin sonunda hazırlanan ve hazırlanacak raporların değerlendirilmesiyle adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeniyle güvenilir bilgi paylaşımının sadece Başsavcılık tarafından yapıldığı ifade edildi.

25 yaşındaki futbolcu daha önce PFDK'ya sevk edilmiş ve 45 gün müsabakalardan men edilmişti.