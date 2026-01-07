Gençlerbirliği’nde kaptan Sinan Osmanoğlu ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan tecrübeli stoper Sinan Osmanoğlu ile vedalaştı.

Başkent ekibi yayımladığı veda mesajında, Osmanoğlu'nun profesyonel duruşuna vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz sezon sergilediği azimli futbol ve profesyonel duruşuyla, takımımızın Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısında kilit rol oynayan takım kaptanlarımızdan Sinan Osmanoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kırmızı-kara formamızı terlettiği süre boyunca sadece sahadaki mücadelesiyle değil, karakteriyle de camiamızın takdirini kazanan Sinan Osmanoğlu, şampiyonluk yolundaki unutulmaz katkılarıyla kulüp tarihimizdeki yerini almıştır. Sinan Osmanoğlu'na kulübümüze vermiş olduğu tüm emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve özel hayatında başarılar dileriz."