İlk bomba Nwaiwu!

Süper Kupa'daki farklı Galatasaray mağlubiyeti sonrası özellikle stoper bölgesindeki sıkıntıları gün yüzüne çıkan Trabzonspor, bu bölge için transferde gaza bastı ve bir süredir peşinde olduğu Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı. Avusturya kulübü Wolfsberger ile pazarlık masasında bulunan bordo-mavililer, dün işi bitirdi. Bu transferin, 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında tamamlandığı öğrenildi. 1.93 boyundaki Nwaiwu, dün gece İstanbul'a geldi. Burada sağlık kontrolünden geçtikten sonra Nijeryalı futbolcunun bu akşam Trabzon'da olacağı ve 4.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.



SERT OYNAMAYI SEVİYOR

Güçlü, sert ve temaslı oyunu seven Chibuike Nwaiwu, hava toplarında etkili. Temel savunma bilgisi iyi olan genç futbolcu, oyun kurucu profiline uygun değil, basit pasları tercih ediyor. Fizik gücü ve sertliğiyle göze çarpan oyuncu, gelişim vadediyor. Sağ ayağını kullanan Nwaiwu'nun piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

OZAN'DAN KÖTÜ HABER

Sakatlığı devam eden Baniya, Savic, Vişça, Okay ve Mustafa'nın yanına yeni bir sakat daha eklendi. G.Saray maçında Ozan Tufan'ın arka adalesinde gerilme meydana geldi. Ozan'ın tedavisine hemen başlandı ve İstanbulspor ile oynanacak olan Türkiye Kupası karşılaşmasına kadar hazır hale getirilmeye çalışılacak.