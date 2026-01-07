Kasımpaşa'nın golcüsü Pape Habib Gueye: "İkinci yarıda daha iyi olacağız"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Senegalli santrfor Pape Habib Gueye, Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

Çok sıkı ve yoğun bir çalışmanın içinde olduklarını anlatan 26 yaşındaki golcü oyuncu, "İkinci yarıya az kaldı. İdmanlarımız iyi gidiyor. Sezonun ilk yarısı açıkçası pek iyi değildi. Herkes bunun farkında. Herkes daha fazla maç kazanmak ve puan almak için elinden geleni yapıyor." dedi.

"İKİNCİ YARIDA DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Futbolda takımların kötü dönemlerinin olabildiğini vurgulayan Gueye, "Bazen futbol böyledir. Bazı maçlarda iyi oynadık ama şanssızdık. Genel olarak iyi bir takımız. Bazı zamanlarda tam kadro da değildik. Önemli sakatlıklar yaşadık ama eminim ki ikinci yarıda çok daha iyi olacağız. Ben de bazı sakatlıklar yaşadım, çok formda değildim ama elimden gelenin en iyisini yaptım ve yapmaya da devam edeceğim." diye konuştu.

Sezona Şota Arveladze ile başladıklarını anlatan Senegalli oyuncu, "Şota hocayla çalıştık. Kişisel ve futbol olarak iyi biriydi ama bu futbol. Emre hocayla da kişisel iletişimim oldukça yoğun. Ben onun için çok çalışıyorum o da bana çok taktik veriyor. Kendisi oldukça açık biri." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM PREMIER LİG"

Pape Habib Gueye, Premier Lig'de forma giymek istediğini dile getirdi.

Senegalli oyuncu, "Hedefim Premier Lig'de oynamak. Sahada da bu hırsımı göstermeye ve bu şekilde oynamaya çalışıyorum. Orta vadede hedefim Premier Lig'de forma giymek." dedi.

Süper Lig'de çok iyi forvetlerin olduğunu vurgulayan Gueye, "Futbolda bazen kişisel olarak iyi anlarını yakalayabilirsin. Takımın da sana destek olursa bir forvetin işi kolaylaşır ama bazen takım oynayamaz ya da farklı sorunlar çıkabilir. O zaman da bizim için çok kolay olmuyor." ifadelerini kullandı.

"RONALDO BENİM İÇİN İDOL İSİMLERDEN BİRİ"

Tecrübeli futbolcu, ülkesi Senegal'de efsane isimlerin bulunduğunu, Cristiano Ronaldo'yu ise idol olarak gördüğünü aktardı.

Portekizli yıldız gibi çalışmayı çok sevdiğini belirten Gueye, "Senegal'de çok efsane isimler var: Mane gibi. Mane, insan olarak da çok iyi biri. Ben de Ronaldo gibi çalışmayı seven biriyim. Ronaldo benim için idol isimlerden biri" şeklinde konuştu.

Kendisini eğlenceli bir kişilik olarak tanımlayan Pape Habib Gueye, "Sahada da mutlu olmak istiyorum. Bu yüzden gol attığımda da mutlu bir ifade vermek istiyorum. O yüzden iyi danslar yapıyorum ve evde de dans etmeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.

"UMARIM TÜRKİYE'DE DE BALIĞA GİDERİM"

Lacivert-beyazlı futbolcu, futbolun dışındaki yaşamına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Futbolda her şeye hazır olunması gerektiğinin altını çizen Gueye, "İlk başta soğuk ülkelerde oynadım. Oldukça zordu. Her zaman daha iyi olmak için mücadele ettim. Kaliteliyseniz her yerde oynayabilirsiniz. Şu anda Türkiye'deyim, hem çok güzel bir ülke hem de çok kaliteli bir lig. Gelecekte de elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Norveç 1. Futbol Ligi'nde (Eliteserien) oynadığı dönemlerde kuzey ülkesinde iyi vakit geçirdiğini vurgulayan Pape Habib Gueye, "Tek sorun havanın soğuk olmasıydı. Geri kalan her şey mükemmeldi. Balığa gittim, kayağa gittim. Türkiye'de de planlarım var. Umarım burada da balığa giderim ama açıkçası artık kayak yapmaktan korkuyorum." şeklinde görüş belirtti.