Lazio yeni arayışta!

Matteo Guendouzi ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Lazio'nun inadını kırmaya çalışıyor. Bu transfer için 30 milyon Euro isteyen
İtalyan ekibi son kararını vermedi ama Fransız yıldızının yerine oyuncu bakmaya başladı. İtalyan basını, 26 yaşındaki orta saha ile yolları ayırmaya çok yakın olan Lazio'nun Bologna'dan Giovanni Fabbian'ın transferi için görüşmelere başlayacağını duyurdu.
Fenerbahçe, 5 milyon Euro artı bonus karşılığında 3.5 yıllık anlaşma sağladığı Guendouzi'yi en geç cuma gününe kadar açıklamayı hedefliyor.