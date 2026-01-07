Lazio yeni arayışta!

Matteo Guendouzi ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Lazio'nun inadını kırmaya çalışıyor.İtalyan ekibi son kararını vermedi ama Fransız yıldızının yerine oyuncu bakmaya başladı.Fenerbahçe, 5 milyon Euro artı bonus karşılığında 3.5 yıllık anlaşma sağladığı Guendouzi'yi en geç cuma gününe kadar açıklamayı hedefliyor.