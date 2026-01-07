Lookman için 5+37 milyon €

Sarı-lacivertliler, Atalanta'dan Ademola Lookman için resmi teklifini iletti. 2 aydır oyuncu ile temasta olan F.Bahçe yetkilileri, 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 37 milyon Euro'luk satın alma teklifini masaya koydu. İtalyan kulübünün satın alma opsiyonunun zorunlu olup olmaması ve toplam rakam üzerinden pazarlık masasına oturması bekleniyor.