Osimhen’in tartışması Afrika’yı salladı!

Nijerya
Milli Takımı, Afrika Kupası son 16 maçında Mozambik'i 4-0'la geçip çeyrek final biletini alırken Osimhen iki golü ile maçın yıldızıydı. Ancak Osimhen'in, takım arkadaşı Lookman ile sahada tartışması gündeme oturdu. Osimhen, "Hey, bu bir takım oyunu, beni dinle kardeşim"
derken, Lookman ise "Kardeşim 2 gol attın, iki!"
yanıtını verdi. Bu olay sonrası Nijerya basını, Osimhen'in sinirlendiğini ve milli takımı bırakacağını iddia etti. Ancak Milli Takım Menajeri Dayo Enebi Achor, "Kampımızda sorun yok. İki kardeş arasında yaşananlar, birkaç saat içinde kolayca çözüldü. Her şey yolunda"
dedi. Nijerya çeyrek finalde cumartesi saat 19.00'da Cezayir ile karşılaşacak.