Son dakika haberi: TFF, bahis soruşturması kapsamında 108 teknik direktörü PFDK’ya sevk etti!

Türkiye Futbol Federasyonluğu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan 108 isim PFDK'ya sevk edildi.

Hakan Keleş, Mehmet Altıparmak, Sercan Yıldırım, Taner Gülleri, İlker Avcıbay gibi isimler listede yer aldı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMALAR

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

104 MENAJER DE PFDK'DA

Öte yandan 104 menajer de PFDK'ya sevk edilen listede yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu'na tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıda yer alan Futbol Menajerlerinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.