Turkcell Süper Kupa finalinin bilet satışları başladı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin biletleri satışa sunuldu. Biletler 1500 TL ile 3000 TL'den satışa çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve ATV'den şifresiz yayınlanacak.
Turkcell Süper Kupa finalinin biletlerinin satışa sunulduğunu açıkladı. Karşılaşmanın biletleri ww.passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.
Final maçının biletleri şu şekilde:
Galatasaray - Batı Tribün: 3000 TL
Fenerbahçe - Doğu Tribün: 3000 TL
Galatasaray - Güney Tribün: 1500 TL
Fenerbahçe - Kuzey Tribün: 1500 TL