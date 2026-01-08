İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa’ya imza attı!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da yeni transfer İrfan Can Kahveci için imza töreni gerçekleştirildi.
Lacivert-beyazlıların, Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiraladığı İrfan Can Kahveci imza töreninde formayı giydi.
İrfan Can Kahveci için düzenlenen imza törenine Kasımpaşa Başkanı Halil İbrahim Akyıldız ile Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı katılım gösterdi.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yeni transferimiz İrfan Can Kahveci,Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız ve Kulüp CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreniyle kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. İrfan Can Kahveci'ye hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz."