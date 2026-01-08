Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor’da yeni transferler kampa katıldı!
Giriş Tarihi: 8.01.2026 12:33

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispoor’un ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği futbolcular, sarı-kırmızılı takımın Antalya kampına katıldı.

DHA
Süper Lig ekiplerinden Kayserisppor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Belek bölgesinde devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Radomir Djalovic'in raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviyeler de sürüyor. Sarı kırmızılı ekip; bu kapsamda Gaziantep FK'dan Semih Güler, Hatayspor'dan Görkem Sağlam ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın genç yeteneği Sam Mather'ı kadrosuna kattı.

İç Anadolu ekibinin kampına katılan 3 isim, Kayserispor Başkan Yardımcısı Süleyman Akın ile fotoğraf paylaştı. Sarı kırmızılı takımda transfer tahtasının açılması için çalışmalar sürerken, tahtanın açılmasının ardından yeni transferlerin kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

