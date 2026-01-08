Mainoo için ezeli rekabet!

Transfer listesinde Ugarte, Onyedika, Ederson ve Pape Gueye yazan Galatasaray, orta sahasına ilk 11 düzeyinde takviye yapacak. Manchester United'dan Ugarte ile uzun süredir ilgilenen sarı-kırmızılılar, İngiliz devinin bir başka yıldızını daha takibe aldı:Beşiktaş'ın durumunu sorduğu oyuncu için Galatasaray pusuda.Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Mainoo, ara transferin son gününe kadar takip edilecek. Teknik direktör değişikliği yaşayan Manchester United'daayrılmasına izin çıkarsa, Galatasaray cephesi 2005 doğumlu 8 numara için tüm şartlarını zorlayacak.