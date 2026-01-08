Meler, Süper finalle derbilere dönebilir!

Fenerbahçe- Galatasaray derbileri zordur. Futbolun marka değerini ve Süper Kupa finalinin imajını korumak adına hakem atamasında çok dikkatli olmak gerekiyor. Ülkemizin Elit kategori hakemi Halil Umut Meler en son 3 Mart 2024 tarihinde Beşiktaş-Galatasaray (0-1) derbisini yönetmiş. O günden bu yana derbilerde ara ki bulasın! Ligin son iki haftasında yönettiği müsabakalarda her ne kadar VAR'a gidip gelmekten yorulmuş olsa da MHK kendisine özel ilgi, destek verdi. Toparlanması ve 20 Ocak'ta yurt dışı görevine ön hazırlık olması açısından derbiye vermesi hiç sıkıntı yaratmaz. Fabrika ayarlarına dönmüş, moralli ve özgüvenli bir Halil Umut Meler'e ligin ikinci yarısında ihtiyaç var. Son zamanlarda şansı açılan Yasin Kol, derbilerin favori ismi olarak öne çıktı. 4 derbi maçı yönetti. En son 1 Aralık 2025 tarihinde oynanan, 1-1 biten Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemiydi. Maçtan sonra Galatasaray cephesi tarafından istenmeyen hakem ilan edildi. TFF Başkanı, "İşimize kimseyi karıştırmayız'' düşüncesiyle bu finale Yasin Kol diyebilir! Atilla Karaoğlan da uzun zamandır kıyıda köşede sessiz kaldı. Zayıf ihtimal de çıkabilecek adaylar arasında. Kupa yarı finalinin bir ayağında yeni FIFA olan Cihan Aydın, diğer ayağında bir diğer esas çocuk Ali Şansalan görev yaptı. TFF'nin diğer yaklaşımı, yıpranmış isimleri derbilerden uzak tutmak olduğu için yönettiği maçlarda her iki takımla hiçbir sorun yaşamayan yeni FIFA kokartı takmış Ozan Ergün finale atanırsa benim için sürpriz olmaz.

1 GÖRÜŞ: MUSTAFA ÇULCU

RAKAMLARLA FİNALE BAKIŞ

G.SARAY 2006 yılından bu yana düzenlenen Süper Kupa'yı bugüne kadar 7 kez kazandı. Bu kulvarda en çok şampiyonluğu o yaşadı.

FENERBAHÇE 3 kez Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

İKİ ezeli rakip bu kulvarda 4 defa finalde karşılaştı. 3'ünde Galatasaray, 1'inde Fenerbahçe mutlu sona ulaştı.

ERZURUM'DA 2012'de oynanan finali G.Saray 3-2 kazandı, 2013'te Kayseri'deki buluşmada Aslan ezeli rakibine 1-0 üstünlük kurdu. 2014'te Manisa'da Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler normal süresi 0-0 biten maçı penaltılarla 3-2 kazandı.

İKİ TAKIM arasındaki son finale 2024'te Şanlıurfa ev sahipliği yaptı. Fenerbahçe genç takımla mücadele ettiği maçta sahadan çekildi. Kupa hükmen Galatasaray'a verildi.

GALATASARAY 11 kez final oynadığı kupada 7 kez şampiyonluk yaşadı.

FENERBAHÇE 6 defa finale çıktı, 3 kez mutlu sona ulaştı.

SÜPER KUPA'YI Beşiktaş 3, Trabzonspor 3, Akhisar ve Konyaspor 1'er kez kazanma başarısı gösteren diğer takımlar oldu.