Rosenborg, Svensson transferini açıkladı!

Beşiktaş ile yollarını ayıran Jonas Svensson, resmen Rosenborg'a transfer oldu. 32 yaşındaki Norveçli oyuncu, 12 sezon formasını giydiği Rosenborg'a geri döndü.

İmza töreninde konuşan Svensson "Aslında yurt dışına gittiğimden beri geri dönmenin hayalini kuruyordum. Rosenborg'u çok seviyorum ve kulüp benim büyük bir parçam.

Rosenborg bana çok güzel anılar yaşattı, bu yüzden kulübe çok şey borçlu olduğumu hissediyorum. Rosenborg için oynamak bir işten çok daha fazlası. Yurt dışında bu biraz daha bir iş gibi, ama burada bambaşka bir anlamı var." ifadelerinde bulundu.