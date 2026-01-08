Şölene hazır olun!

Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yenen Galatasaray ile Samsunspor engelini 2-0'la geçen Fenerbahçe,
2026 yılının ilk şampiyonluğu için cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Lig yarışında liderlik koltuğunda oturan Aslan ile 3 puan farkla onu takip eden Kanarya'nın buluşması, şampiyonluk provası için de önem taşıyor…
Süper Kupa finali 20.30'da başlayacak, büyük kapışma canlı ve şifresiz olarak ATV
'den ekrana gelecek, karşılaşma öncesi ve sonrası yaşananların heyecanı ise gün boyu A Spor
ekranlarında olacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maçta Galatasaray taraftarı Batı ve Güney tribününde, Fenerbahçe taraftarı ise Kuzey ve Doğu (Maraton) tribününde olacak. Karşılaşmanın biletleri dün itibariyle 3 bin ila 1500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.
İki takımın bu sezon Süper Lig'de oynadığı maç 1-1 bitmiş, Sane'nin 27. dakikadaki golüne Duran 90+5'te cevap vermişti.