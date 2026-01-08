Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Antalyaspor'u ziyaret etti!
Giriş Tarihi: 8.01.2026 20:10

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Antalyaspor'u ziyaret etti!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Antalyaspor'a bir ziyarette bulundu.

AA
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Antalyaspor’u ziyaret etti!
  • ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Antalyaspor yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ni ziyaret etti.

Tesisleri gezen Hacıosmanoğlu'nun, A takım çalışma alanları, altyapının mevcut durumu ve kulüp bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'den bilgi aldığı kaydedildi.

Ardından gerçekleştirilen toplantıda ise, sürdürülebilir gelişim hedefleri ve geleceğe yönelik projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Ziyarette, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ile Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ve Antalyaspor'un eski başkanı Sinan Boztepe de yer aldı.

Perçin'in, ziyaretlerinden dolayı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile beraberindeki heyete teşekkür ettiği ifade edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Antalyaspor'u ziyaret etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz