Trabzonspor’un 201. yabancı oyuncusu Chibuike Nwaiwu!

Trabzonspor, Avusturya Ligi takımlarından Wolfsberger forması giyen Chibuike Nwaiwu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki savunma oyuncusu, bordo-mavililerin 201. yabancı transferi oldu.

1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-86 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh'a ilk olarak imza attırmıştı.

EN FAZLA TRANSFER BREZİLYA'DAN

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu. Bordo-mavili takım, Güney Amerika ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, Belçika'dan 9 oyuncu kadrosuna kattı.

NİJERYALI SEKİZİNCİ OYUNCU

Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor tarihindeki 8'inci Nijeryalı oyuncu oldu.

Bordo-mavili takımda daha önce Nijeryalı oyuncular, Victor Shaka, Augustine James, Isaac Promise, Ogenyi Onazi, Anthony Nwakaeme, John Obi Mikel ve Paul Onuachu ile anlaşmaya vardı.

DOĞAN YÖNETİMİNDE 31.TRANSFER

Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 31 yabancı oyuncu transfer edildi.

Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Oulai, Bouchouari, Muçi, Onana ve Nwaiwu, kadroya dahil edildi.