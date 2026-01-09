Adem Yeşilyurt, Maribor’da

F.BAHÇE ve Trabzonspor'un kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Adem Yeşilyurt, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya ekibi Maribor'a transfer oluyor. Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, 18 yaşındaki futbolcusu için "Adem Yeşilyurt'un transferi için Maribor ile prensipte anlaştık. Adem transferinde bonservis artı sonraki satıştan yüzde 50 pay yer alacak. Adem, Marimor'dan Hull City'ye transfer olursa 3 milyon Euro ödeme yapılacak. (Sonraki satış yerine) Adem sezonu Karşıyaka'da tamamlayacak"
dedi. Hücumun her bölgesinde oynayabilen Adem, İzmir temsilcisinde bu sezon 9 maçta 1 gol, 2 asist yaptı