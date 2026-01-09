Adem Yeşilyurt, Maribor’da

F.BAHÇE ve Trabzonspor'un kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Adem Yeşilyurt, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya ekibi Maribor'a transfer oluyor. Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, 18 yaşındaki futbolcusu içindedi. Hücumun her bölgesinde oynayabilen Adem, İzmir temsilcisinde bu sezon 9 maçta 1 gol, 2 asist yaptı