Tarihi finale geri sayım

Turkcell Süper Kupa 2025 Finali için geri sayım sürerken iki kulübün teknik direktörleri ve kaptanları bugün basının karşısında olacak. Yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 yenen G.Saray'da Okan Buruk ile Mauro İcardi, Samsunspor'u 2-0 ile geçen F.Bahçe'de Domenico Tedesco ile Milan Skriniar ortak basın toplantısında buluşacak. Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak basın toplantısında kupa da yerini alacak. ATV'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak karşılaşmanın perde arkası detayları ise gün boyu A Spor ekranlarında olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada G.Saray taraftarı, Batı ve Güney tribünlerini alırken F.Bahçe ise Kuzey ve Doğu (Maraton) tribünlerinde takımını destekleyecek. Bin 500-3 bin TL'den satışa çıkan biletlere büyük ilgi olurken stadın da tamamen dolması bekleniyor.





VE DERBİ MELER'İN!

SÜPER Kupa finalinde SABAH SPOR'UN yazdığı gibi Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak. Bu arada VAR hakemi yarın açıklanacak.