Boluspor Van’da tek golle kazandı

TRENDYOL 1. Lig'de üst sıralarda kendine yer bulmaya çalışan Boluspor, 20. haftanın açılış maçında Van Atatürk Stadı'nda kar yağışı ve soğuk havada oynanan karşılaşmada Van Spor'u 1-0 mağlup etti. Yer yer çamura dönen ve çizgilerin dahi silikleştiği görülen zeminde iki takım futbolcuları da büyük zorluk yaşadı. Mücadelede konuk ekibin tek golünü 31. dakikada Arnavut oyuncu Dean Lico, uzaktan sert bir şutla kaydetti. Bu sonuçla birlikte Boluspor puanını 32'ye yükseltirken, Van Spor 27'de kaldı. Amed ise Çorum FK'yı 1-0 yendi. Golü atan Diagne, bir de penaltı kaçırdı. Puanını 42 yapan Amed, bu haftayı da lider kapatmayı garantiledi.