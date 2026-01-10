Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Kupa’da Galatasaray - Fenerbahçe maçı!
Giriş Tarihi: 10.01.2026 16:41

CANLI | Süper Kupa’da Galatasaray - Fenerbahçe maçı!

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa’nın finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki dev derbi ATV ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Zorlu müsabakanın canlı yayını ve anlatımı haberimizde.

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Dev mücadele Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak.

Zorlu karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Kritik derbide Ömer Faruk Turtay VAR, Anıl Usta ve Ali Şansalan ise AVAR olarak görev alacak.

Heyecan dolu müsabaka ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Dev derbinin canlı yayını ve anlatımı haberimizde olacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki zorlu mücadele saat 18.45'te başlayacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz, Icardi.

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Duran.

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN!

GALATASARAY 4 GOLLE FİNALDE

Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşısında 4-1'lik skorla kazanmıştı.

FENERBAHÇE FİNALE 2 GOLLE ÇIKTI

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Samsunspor ile kozlarını paylaşmıştı. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında 2-0 kazanmış ve final biletini almıştı.

DEV REKABETTE 405. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, tarihinde 405'inci kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 404 karşılaşmadan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip 130 kez (biri hükmen) galip geldi.

SÜPER KUPA'DA 5. MAÇ

İki takım, Süper Kupa'da 5'inci kez birbirlerine rakip olacak. Galatasaray 3 kez gülerken 1'i berabere bitti.

21 YIL SONRA DEV BULUŞMA

Galatasaray ve Fenerbahçe, 2005'teki Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından 21 yıl sonra Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda buluşacak. İki takımın taraftarlarının, 77 bin 563 kişi kapasiteli Türkiye'nin en fazla seyirci alan stadını tıklım tıklım doldurması bekleniyor.

