CANLI | Süper Kupa’da Galatasaray - Fenerbahçe maçı!

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Dev mücadele Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak.
Zorlu karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Kritik derbide Ömer Faruk Turtay VAR, Anıl Usta ve Ali Şansalan ise AVAR olarak görev alacak.
Heyecan dolu müsabaka ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Dev derbinin canlı yayını ve anlatımı haberimizde olacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki zorlu mücadele saat 18.45'te başlayacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz, Icardi.
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Duran.
FENERBAHÇE FİNALE 2 GOLLE ÇIKTI
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Samsunspor ile kozlarını paylaşmıştı. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında 2-0 kazanmış ve final biletini almıştı.
DEV REKABETTE 405. RANDEVU
Galatasaray ile Fenerbahçe, tarihinde 405'inci kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 404 karşılaşmadan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip 130 kez (biri hükmen) galip geldi.
SÜPER KUPA'DA 5. MAÇ
İki takım, Süper Kupa'da 5'inci kez birbirlerine rakip olacak. Galatasaray 3 kez gülerken 1'i berabere bitti.
21 YIL SONRA DEV BULUŞMA
Galatasaray ve Fenerbahçe, 2005'teki Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından 21 yıl sonra Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda buluşacak. İki takımın taraftarlarının, 77 bin 563 kişi kapasiteli Türkiye'nin en fazla seyirci alan stadını tıklım tıklım doldurması bekleniyor.