CANLI | Süper Kupa’da Galatasaray - Fenerbahçe maçı!

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Dev mücadele Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak.

Zorlu karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Kritik derbide Ömer Faruk Turtay VAR, Anıl Usta ve Ali Şansalan ise AVAR olarak görev alacak.

Heyecan dolu müsabaka ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Dev derbinin canlı yayını ve anlatımı haberimizde olacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki zorlu mücadele saat 18.45'te başlayacak.