Futbol şöleni 18.45’te

TURKCELL Süper Kupa bugün sahibini ATV ekranlarında bulacak. Yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 yenen G.Saray'la, Samsunspor'u 2-0 mağlup eden F.Bahçe'nin mücadelesinde gülen taraf, kupayı da müzesine götürecek. ATV'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak karşılaşmanın perde arkası detayları ise gün boyu A Spor ekranlarında olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada G.Saray taraftarı Batı ve Güney tribünlerini alırken F.Bahçe ise Kuzey ve Doğu (Maraton) tribünlerinde takımını destekleyecek. 1500-3 bin TL'den satışa çıkan biletlere büyük ilgi olurken stadın tamamen dolması bekleniyor. Daha önce 20.30 olarak belirlenen maç saati yoğun yağmur uyarısı nedeniyle 18.45'e alındı.