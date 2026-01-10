Süper çarpışma

10 maddede Galatasaray ve Fenerbahçe



Kalplerin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda atacağı randevuda, Okan Buruk yönetimindeki Aslan, bu senenin ilk kupasını kazanarak ikinci yarıya da moralli girmek istiyor



11 yıldır bu organizasyonda sevinç yaşayamayan sarı-lacivertliler, hasretini bitirerek taraftarının yüzünü güldürme peşinde. Teknik direktör Domenico Tedesco ise takımının başında ilk kupasını hedefliyor

GALATASARAY

Mehmet ÖZCAN

Aslan'da Okan Buruk'un şifresi Türkiye Kupası!

1- Sarı-kırmızılı oyuncular, finalde rakibin Fenerbahçe olmasından şikâyet etmedi.

Geçen sezon ezeli rakiplerini Türkiye Kupası'nda eleyerek ligde havaya giren Galatasaray, Süper Kupa'yı benzer motivasyon unsuru olarak görüyor.

2- Osimhen ve Jakobs dışında eksiği bulunmayan Okan Buruk'u en çok Olimpiyat Stadı'nın koşulları düşündürüyor. Maç saati değişse de yağmur ihtimali bulunuyor.

3- Sakatlığını atlatan ancak 2 aydır sahalardan uzak kalan Wilfried Singo'nun riske edilmesi beklenmiyor.

4- Okan Buruk, Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden takımından memnun kaldı ve ilk 11'inde orta saha kurgusu dışında değişiklik yapmayacak.

5- Kaleci Uğurcan'ın önündeki Sallai-Sanchez- Abdülkerim-Eren'den oluşan savunma dörtlüsü bozulmayacak.

6- İleri uçtaki Mauro İcardi'ye kanatlardan Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz destek verecek. 10 numara pozisyonunda ise Yunus Akgün görev alacak.

7- Lucas Torreira ilk 11'e geri dönecek.

Uruguaylı yıldızı, orta sahada Mario Lemina tamamlayacak.

8- İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş ve Ahmed Kutucu hamle oyuncuları olarak ikinci yarıda şans bulacak.

9- Oyuncuların hepsi teknik heyet tarafından kart konusunda ve derbide sakin kalmaları yönünde uyarıldı.

10- Fenerbahçe için özel kampa girmeyen sarı-kırmızılı takımda oyuncular, birbirine yeni yılın ilk kupası için söz verdi.



FİNALLERİN TAKIMI CİMBOM

Galatasaray, kupa finallerindeki başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Aslan, 60 kupa mücadelesinin 43'ünde kazanan taraf oldu. Finallerdeki kupa kazanma oranı %72 olarak gerçekleşti. G.Saray, uluslararası arenada çıktığı iki finalden de sahadan zaferle ayrıldı. Türkiye Kupası'ndaki 24 finalde 19 kez kupa zaferi yaşadı. Farklı zamanlarda Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Devlet Başkanlığı Kupası adlarıyla 50 kez düzenlenen organizasyonda Galatasaray, 27 defa mücadele etti ve 17 kez mutlu sona ulaştı.

Kazanan primi kapacak

SÜPER Kupa'ya saatler kala iki takım yönetimi de kesenin ağzını açtı. Fenerbahçe, oyuncularına kazanmaları halinde 1.5 milyon Euro (75.3 milyon TL) prim dağıtma kararı aldı. Galatasaray ise rakam belirlemedi ama futbolculara yöneticiler şu mesajı yolladı: "Size güveniyoruz. Kupayı kaldıracağınıza eminiz. En üst limitten sizlere prim vereceğiz."

***



FENERBAHÇE



Samet YÜKSEL

Tedesco'nun büyük kozu Musaba ile hızlı hücum

1- F.Bahçe, Samsun karşısında sergilediği iyi futbolun ardından morali yüksek şekilde hazırlandı.

2- Yönetim, Süper Kupa'ya büyük önem veriyor. Kazanılacak kupanın takıma ciddi pozitif etki yapacağı düşünülüyor.

3- F.Bahçe, 11 yıllık Süper Kupa hasretini bu maçta bitirmek için kenetlenirken oyuncular galibiyete kilitlendi.

4- Fenerbahçe'de Fred kart cezası nedeniyle yok. Nene ve En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda, Brown'un sakatlığı sürüyor. Semedo ve Alvarez ise tam hazır değil. Talisca iyileşti.

5- Yeni transfer Guendouzi, forma giymek istediğini iletti ve fiziksel olarak hazır geldi.

Dinlenme süresini hesaba katan teknik direktör Tedesco son kararını verecek.



6- Musaba, Samsun karşısında yorgunluk nedeniyle kenara alınmıştı. Hollandalı kanat oyuncusunun durumu iyi. Tedesco, yeni prensine yine 11'de şans verecek.

7- Fenerbahçe'de yedek kulübesi soru işareti.

Hücumda kenardaki alternatifler Oğuz Aydın, Szymanski ve Talisca olacak.

8- Tedesco, Skriniar'a İcardi'yi savunma görevi verdi. İtalyan hoca, golcü futbolcunun ceza sahası içinde topla buluşmasını istemiyor. Skriniar adım adım Arjantinliyi takip edecek.

9- Teknik heyet, Ederson ile özel görüştü. Geriden hızlı oyun kurulumunda atacağı uzun toplara dikkat çeken Tedesco, Musaba faktörünü de hesaba katarak savunma arkasına yapılacak hızlı koşular üzerine planlar hazırlıyor.

10- Duran'a özel hazırlanan videolar izletildi.

Galatasaray savunmasının farklı maçlardaki analizleri detaylı şekilde aktarıldı.



SÜPER KUPA'DA 5'İNCİ RANDEVU

G.SARAY ile F.Bahçe, tarihinde 405'inci kez rakip olacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 404 karşılaşmadan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 125'inde taraflar eşitliği bozamadı. Kanarya'nın attığı 544 gole, Galatasaray 505 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi. İki takım, Süper Kupa'da 5'inci kez birbirlerine rakip olacak. Galatasaray 3 kez gülerken 1'i berabere bitti.