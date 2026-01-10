Süper Kupa öncesi teknik adamlardan özel açıklamalar

TAKIMIM DERBİLERİ SEVİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ebedi dostluğun önemine dikkat çekti. Buruk, "İki takım arasında sahadaki rekabetin çok yüksek olduğunu biliyoruz ama dışarıdaki dostluk mesajının çok önemli olduğu bir dönem geçiriyoruz. Bu rekabetin saha içinde geçmesi en büyük dileğim" dedi. Finali hak eden iki takımın karşılaşacağını da vurgulayan tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Kupayı kazanmak psikolojik bir avantaj olabilir. Çekişmeli bir maç bizi bekliyor, seyir zevki yüksek olacak. Maçın saatinin değişmesi olumlu. Rüzgârın daha az olduğu saatte olacak. Sadece teknik adam olarak değil, oyuncu anlamında da derbileri seven bir takıma sahibiz. İyi oyuncular sayesinde bu derbileri kazanıyoruz."





TARAFTARIMIZI MUTLU EDECEĞİZ

F.Bahçe'nin kaptanlarından Nelson Semedo, bu maç için çok iyi çalıştıklarını söyledi. İyi bir dönemden geçtiklerinin de altını çizen Portekizli sağ bek, "Yeni katılan iyi transferlerimiz var. Musaba ilk maçını oynadı. Mert ve Matteo da takımla ilk kez çalıştılar ve umuyorum takıma yardımcı olurlar. Yanılmıyorsam bu kupayı en son 2014 yılında kazandık. Umarım taraftarlarımızı tekrar mutlu ederiz. Biz daha da iyi olabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

ENERJİMİZ ÇOK YÜKSEK SABIRSIZIZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, iki takımın da kalitesine vurgu yaptı. Takım içinde çok güzel bir enerji olduğunu bildiren İtalyan hoca, "Bu maç için sabırsızlanıyoruz" dedi. Guendouzi transferi nedeniyle mutlu olduğunu belirten Tedesco, "Hem oyuncu hem de karakter olarak nasıl biri olduğunu biliyoruz. Kazanan bir oyuncu. Prime döneminde Fenerbahçe'yi seçti. Buraya 35 yaşında kariyerinin sonunda gelmedi, 26 yaşında geldi. Bu durum da bizi mutlu ediyor" diye konuştu. Derbileri sevdiğini de ifade ederken şöyle devam etti: "İki takım da kaliteli. Bu anlamda rekabet iyidir. Bu rekabet olmazsa futbol bu kadar ilginç olmaz. Duygular çok önemli. Ben de derbi maçları çok severim. Saygı da çok önemli. Ben de kısa sürede onlarla ikinci kez karşılaşmak içi sabırsızlanıyorum."



DAHA FAZLASINI KAZANACAĞIZ

G.Saray'ın kaptanı İcardi, "Hedefimiz yine şampiyonluk" dedi. Kazanmak için her şeyi yapacaklarını aktaran Arjantinli forvet, "Ben forvetim ve işim gol atmak. Aynı zamanda kaptan olduğum için de kendimi şanslı hissediyorum. Türkiye'ye geldiğimden bu yana takımıma yardımcı oldum. Ama futbol birlikte oynanan bir oyun. Kolektif oynadığınız zaman bireysel ödülleri kazanıyorsunuz. Zaten birçok kupa kazandık ve daha fazlasını kazanmak istiyoruz" diye konuştu.