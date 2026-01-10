TFF’den Fenerbahçe’ye tebrik mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final müsabakasında rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa 2025'i kazanan Fenerbahçe'yi kutlar; bu başarılarından ötürü Fenerbahçe Başkanı Steven Sadettin Saran'ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Fenerbahçe camiasını tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.