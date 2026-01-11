Birlikte çok daha güçlüyüz

Sözlerine Türkçe olarakdiyerek başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, şunları söyledi: "Biz güçlü takımız, birlikte daha güçlü hale geliyoruz. Kutlamanın oyunculara ait olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar sahada terlerinin son damlasına kadar mücadele ediyor. Kupa taraftarın.Adım adım ilerlememiz gerekiyor. Kupa bizim için itici bir güç olacak.""Süper Kupa'yı kazanmak kadar, iyi oynamak da bizim için önemliydi.Leroy Sane, Almanya'da oynadığımız her maçta bana gol attı. Bu kez gol atamadığı için mutluyum."Fenerbahçe'nin iki yeni transferi Musaba ve Guendouzi, Süper Kupa'ya damgasını vuran isimler oldu. Musaba, Samsunspor maçında iki asist yaparak takımının finale çıkmasını sağladı. Perşembe günü İstanbul'a gelen ve cuma günü ilk idmanına çıkan Guendouzi de Galatasaray zaferinin kahramanları arasında yer aldı. İlk 11'de sahaya çıkan Fransız yıldız, ceza sahası dışından çektiği şutla takımının 1-0 öne geçmesini sağladı.Matteo Guendouzi, Süper Kupa'yı kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Yıldız futbolcu, "İlk maçında, ilk kupam! Bundan daha iyi başlangıç olamazdı. Bu daha başlangıçTakımımla gurur duyuyorum. Şu atmosfere bakın! Çok daha fazla kupa kazanmak istiyoruz ve bunu hak ediyoruz. Taraftarımız da hak ediyor. Çok daha fazla kupa kazanacağız. Gelmeden önce Fenerbahçe'yi çok fazla izledim. O yüzden sıkıntı yaşamadım. Çok kaliteli oyuncular var. Beraber oynadık ve böyle oynarsanız, sonuç alırsınız." diye konuştu.Matteo Guendouzi, ilk maçında Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli (!) olurken, tribünleri de coşturdu. Fransız oyuncu, golü sonrası sevincini sarı-lacivertli takımın bir diğer yeni transferi Musaba ile birlikte yaşadı.