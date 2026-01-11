Gökmen Özdenak unutulmadı

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan dev finalde, geçtiğimiz günlerde vefat eden Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın eski futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak anısına saygı duruşu düzenlendi. Sarı-kırmızılı futbolcular, kollarına siyah bant takarken, sarı-lacivertli oyuncular ise takmadı. Bu arada Galatasaray taraftarlarları, Gökmen Özdenak için tezahürat yapıp efsaneyi unutmadı.Sarı-kırmızılılarda dün Divan Kurulu üyeliği için berat töreni vardı. G.Saray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşen törene Başkan Dursun Özbek de katıldı. 25 yılını tamamlayan 171 kıdemli üye, divan kurulu beratlarını aldı. Futbol A Takım Doktoru Yener İnce de Divan Kurulu Üyesi oldu. İnce'ye beratını veren Özbek, "Eli çok hafif. Sakatlanan futbolcuları en kısa sürede takıma dahil etmek için mahareti var" diyerek kulüp doktoruna övgüler yağdırdı.