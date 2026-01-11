Kıran kırana Tavares pazarlığı

Beşiktaş, sol bek için birinci öncelik olarak belirlediği Nuno Tavares konusunda Lazio'nun oyuncusunun yerini doldurmasıyla birlikte pazarlıklara hız verdi. İtalyan ekibi, bir süre önce siyah-beyazlı takımayanıtı vermişti. Lazio, aradığı ismi İspanya'da buldu.Kartal, Portekizli sol bek için 11-12 milyon Euro bandında niyetini ortaya koydu. Ancak Lazio, oyuncusuna 15 milyon Euro istedi.Zenit ve Al İttihad'ın da gündeminde olan Tavares cephesiyle de aynı anda görüşmeler başladı.Lazio ile aradaki farkı eritip transferin tamamlanması adına yoğun mesai veriliyor.Transfer çalışmalarının yoğun bir tempoda sürdüğünü belirten Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Taraftarımız bize güvensin. En doğru oyuncuları en makul seviyede almak için uğraşıyoruz. Aceleye getirmeyeceğiz. Nuno Tavares'i transfer etmek için çalışıyoruz" diyerek transferi doğruladı.