Olimpiyat rengarenk

Atatürk Olimpiyat Stadı dün tarihi günlerinden birini yaşadı.30 bin Galatasaraylı taraftara, yağışlı hava düşünülerek tribün girişinde kırmızı renk yağmurluk dağıtıldı. Fenerbahçeli taraftarlar da zorlu maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, lacivert renkli yağmurluklarıyla, F.Bahçe'ye destek verdi. Olimpiyat'ta tam anlamıyla renk cümbüşü yaşandı. Bu arada karşılaşmada 15 bin kadar polis görev aldı.