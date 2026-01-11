Sakaryaspor kaçtı Bandırma yakaladı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor evinde Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi, 61. dakikada Zwolinski ile öne geçti. Karşılıklı ataklarla devam eden mücadelede konuk takım 87'de N'Dongala ile eşitliği yakaladı ve maçta başka gol sesi çıkmadı. Sakarya'nın kazanamama serisi 3'e çıkarken Bandırma'nın ise 4'e yükseldi.
Tatangalar puanını 23'e yükseltirken Balıkesir temsilcisi 27'ye çıktı.
SERİKSPOR, İSTANBUL'A TESLİM OLDU
İstanbulspor, Serikspor'u 3-0 yendi. 5. dakikada Mamadou
ile öne geçen sarı-siyahlılar, 30'da Erten
'in kendi kalesine golü ve 62'de Emir Kaan
ile farka koştu. İstanbulspor, son 5 maçta 4. galibiyetini aldı ve puanını 27 yaptı.
ESENLER EROK 3 PUANI FARKLI KAPTI
Esenler Erokspor konuk olduğu Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti, Kayode, Faye, Nzaba, Catakovic (2)
getirdi. Puanını 37 yapan Esenler, zirve takibini sürdürdü.