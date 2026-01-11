Sakaryaspor kaçtı Bandırma yakaladı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasındaYeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi, 61. dakikada Zwolinski ile öne geçti. Karşılıklı ataklarla devam eden mücadelede konuk takım 87'de N'Dongala ile eşitliği yakaladı ve maçta başka gol sesi çıkmadı.Tatangalar puanını 23'e yükseltirken Balıkesir temsilcisi 27'ye çıktı.İstanbulspor, Serikspor'u 3-0 yendi. 5. dakikadaile öne geçen sarı-siyahlılar, 30'da'in kendi kalesine golü ve 62'deile farka koştu. İstanbulspor, son 5 maçta 4. galibiyetini aldı ve puanını 27 yaptı.Esenler Erokspor konuk olduğu Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti,getirdi. Puanını 37 yapan Esenler, zirve takibini sürdürdü.