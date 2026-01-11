Salih Özcan’a 3.5 yıllık teklif

Siyah-beyazlılar, orta saha transferi için Salih Özcan konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Tecrübeli orta sahanın Borussia Dortmund ile bonservis konusunu çözmesini arzulayan Beşiktaş, oyuncuyla kontrat için pazarlık halinde.Salih Özcan'ın istediği yıllık ücret ilk etapta yüksek bulunurken pazarlık halinde olunduğu belirtildi.Beşiktaş'a Demir Ege Tıknaz için önceki gün Braga'dan resmi teklif geldi. 5 milyon Euro vermek isteyen Portekiz ekibi, sonraki satıştan düşük bir yüzde önerdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 21 yaşındaki orta saha için gelen bu teklifi yeterli bulmadı. Siyah-beyazlıların Demir Ege için iki kriteri var. Bunlardan ilkinin, orta saha takviyelerini tamamlamak, diğerinin ise teklif edilen rakamın ve sonraki satıştan pay maddesinin artırılması olduğu öğrenildi.