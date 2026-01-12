GençLig 2026 heyecanı başlıyor! ’60 bin lise öğrencisinin yarışmasını hedefliyoruz’

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da "Öncelikle Bilal Bey bu etkinliklere büyük destek veriyor. Teşekkür ediyorum. Bu sene 60 bin gencimiz oynayacak müsabakalarda. Tabii bu çok önemli. Hem milli takım hocaları hem de kulüp başkanları da zaten bu işin içinde. 60 bin gencin içinden 60 gencimizi çıkarabilirsek Türk futboluna çok büyük katkısı olur. Zaten son zamanlarda hepiniz takip ediyorsunuz. Buradaki temiz futbol hareketinden dolayı takımlarımızdan birçok oyuncu gitti ama alttan gelen genç çocuklara bakıyorsunuz, yurt dışına transferi olanlar da var içinde. Demek ki gençliğe, gençlere önem vermemiz lazım. Hem federasyon olarak hem sivil toplum kuruluşları olarak hem de kulüplerimiz olarak bu gençlerin içinden ne kadar yıldızı katarsak büyük bir görev yapmış oluruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, gençlerle ilgili yapılan tüm etkinliklere katkıda bulunacaklarını dile getirdi.

Organizasyonun önemine değinen Torunoğulları, "Organizasyonu yapan başkan ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Spor ahlakıyla büyümüş bir gençliğin hem topluma hem ülkesine çok faydalı olacağına inanan bir kulübüz. Onun için biz de Fenerbahçe Kulübü olarak gençlerle ilgili yapılan bütün etkinliklere, sporcu arkadaşlarımızla, yönetici arkadaşlarımızla buluşup katkıda bulunuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-lacivertli oyuncu İsmail Yüksek ise "Öncelikle herkese tekrardan çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon vardı, çok güzel bir gün oldu. Bizler de burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bizleri de davet ettikleri için tekrardan teşekkür ederiz. Biz futbolcular olarak gençlere ilham olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban da organziasyona dair şunları kaydetti:

"Filistin kanayan yaramız. Bu konu adına verilen bütün mücadelenin yanındayız. Ayrıca burada özellikle gençlerin spora alıştırılması üzerine bir organizasyon var. Çok anlamlı ve değerli. Gençlerimizi, sporun barış ve birleştirici ruhuna çekiyor olmamız lazım. Yeni nesillerde sporsuz bir hayatın olmadığını biliyoruz. Yarın öbür gün gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak için yapılan her türlü organizasyonu sonuna kadar destekliyoruz. Biz de Beşiktaş Kulübü olarak altyapıya çok önem veren, gençlerin spora yatkınlığına önem veren bir kulübüz. Büyük bir camiayız. Bu anlamda özellikle yeni nesilin spora ulaşması için verilen bütün mücadelelere sonuna kadar destek veriyoruz, veririz."

Siyah-beyazlı futbolcu Orkun Kökçü de "Genç yaşta keyif almak, öğrenmek, sporla vakit geçirmek çok iyidir. Avrupa'da ben böyle büyüdüm. Dışarıda top oynayarak büyüdüm. Yani o da futboluma yansıdı. Yeteneğini de değiştirebiliyorsun. Çok güzel bir etkinlik bence." diye konuştu.

Beşiktaşlı oyuncu Emirhan Topçu ise "Öncelikle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor. Çünkü sporcu olabilmek için zeki, çevik ve ahlaklı olunması gerekiyor. Bu yüzden bütün kötü alışkanlıkları bırakıp sadece kafayı spora vermeleri lazım. Ben Anadolu'dan çıktım. Tokat'ta büyüdük. Yüzde 100'ünü spora versinler." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyon, sembolik kupa töreniyle sona erdi.