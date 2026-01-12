Terim: Ahmet Çalık demek saygı demek

SABAH TV, 11 Ocak 2022'de trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık için bir belgesel hazırladı. Abdülkerim Bardakcı, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Emre Akbaba gibi isimlerin de katkıda bulunduğu belgeselde, Fatih Terim ise şu sözlerle eski oyuncusunu anlattı: "Ahmet futbolculuğu dışında sevgi ve saygı dolu bir gençti.

Gerek arkadaşları gerek basın gerek de çalıştıkları arasında onu sevmeyen hatırlamıyorum. Konuşmaya başladığınızda yüzü kızaran çok az insan kaldı, Ahmet de onlardan biriydi. Bana çok büyük saygısı ve sevgisi vardı. Onu saygı ile anmak çok önemli. Ahmet dediğimizde saygı gelir aklımıza."