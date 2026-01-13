Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor ile Fatih Karagümrük yenişemedi!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



Ev sahibinin gollerini; 16 ve 74.dakikada Florent Hadergjonaj kaydetti. Konuk ekibin golleri ise; 28 ve 59. dakikalarda David Datro Fofana'dan geldi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, kupada 4 puana yükselirken, Fatih Karagümrük, puanını 2 yaptı.

Kupada bir sonraki hafta Alanyaspor, Boluspor'a konuk olacak. Karagümrük ise Başakşehir ile karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Corendon Alanyaspor 1-0 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

GOL | Corendon Alanyaspor 1-1 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

GOL | Corendon Alanyaspor 1-2 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

GOL | Corendon Alanyaspor 2-2 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük