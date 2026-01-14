Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçı öncesi Abdullah Ercan’dan SABAH Spor’a çok özel açıklamalar!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde, bugün saat 20.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile karşılaşacak.
Her iki takımda da top koşturan Abdullah Ercan, maç öncesi SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Abdullah Ercan, "Futbola Beyoğlu Yeni Çarşı'da başladım. Ağabeyim de orada oynuyordu. Ben minik takımda başladım, 12 yaş grubunda forma giydim. Beyoğlu Yeni Çarşı, Boğazkesen'in takımıdır; Galatasaray Lisesi'nin yan sokağının aşağısındadır. Amatör olmasına rağmen çok bilinen, kendine has bir kulüptü. 16 yaşındayken Genç Milli Takım'a seçildim. Amatör ligden milli takıma seçilmek o dönem çok zordu ama biz bunu başardık.
1989'da F.Bahçe ile idmanlara çıktım; 103 gollü sezonun idmanlarında yer aldım. Ancak yetiştirme bedelim ödenemediği için ayrıldım ve Trabzonspor'a gittim. 17 yaşındaydım. Trabzon'da tam 9 sezon forma giydim. Beyoğlu Yeni Çarşı o dönem 'amatörlerin Fenerbahçesi' gibiydi; genç oyunculara çok şans veren bir kulüptü. 16 yaşında A Takım'da oynadım. Amatörde oynarken bile maçlara gelen özel bir seyirci kitlem vardı." dedi.
Fatih Terim, Trabzonspor'dayken beni Milli Takım'a çağırdı. Trabzonspor beni sattığında alınan 125 bin TL ile kulübün bugünkü binasının arsası alındı. Şu anda orada 5 katlı bir bina var. Bu da benim için ayrı bir gurur. 1999-2000 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldum. Fenerbahçe'de 3,5 sezon oynadım ve şampiyonluk yaşadım. İlk yıllar çok başarılı geçmedi ama ikinci sezon Mustafa Denizli ile lig şampiyonluğu kazandık." ifadelerini kullandı.
54 yaşındaki eski futbolcu, "F.Bahçe cephesinde Tedesco'ya hep destek verdim. Herkes "3 hafta sonra gider" derken ben "bir görelim" diyordum; çünkü antrenörlük felsefesini görüyordum. Fenerbahçe'nin hâlâ kat etmesi gereken yol var ama kulüpte bir "şampiyonluk yükleniyor" havası oluştu. Oyuncuların motivasyonu çok yüksek. Kupayı 12 yıl sonra müzeye götürmek psikolojik üstünlüğü tamamen Fenerbahçe'ye geçirdi." açıklamasında bulundu.