Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçı öncesi Abdullah Ercan’dan SABAH Spor’a çok özel açıklamalar!

Abdullah Ercan, "Futbola Beyoğlu Yeni Çarşı'da başladım. Ağabeyim de orada oynuyordu. Ben minik takımda başladım, 12 yaş grubunda forma giydim. Beyoğlu Yeni Çarşı, Boğazkesen'in takımıdır; Galatasaray Lisesi'nin yan sokağının aşağısındadır. Amatör olmasına rağmen çok bilinen, kendine has bir kulüptü. 16 yaşındayken Genç Milli Takım'a seçildim. Amatör ligden milli takıma seçilmek o dönem çok zordu ama biz bunu başardık.

1989'da F.Bahçe ile idmanlara çıktım; 103 gollü sezonun idmanlarında yer aldım. Ancak yetiştirme bedelim ödenemediği için ayrıldım ve Trabzonspor'a gittim. 17 yaşındaydım. Trabzon'da tam 9 sezon forma giydim. Beyoğlu Yeni Çarşı o dönem 'amatörlerin Fenerbahçesi' gibiydi; genç oyunculara çok şans veren bir kulüptü. 16 yaşında A Takım'da oynadım. Amatörde oynarken bile maçlara gelen özel bir seyirci kitlem vardı." dedi.