Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği son nefeste kazandı!
Giriş Tarihi: 14.01.2026 17:39

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Antalyaspor'u 89. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 3 puana ulaşan taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Gençlerbirliği, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede galibiyete ulaşan taraf 89. dakikada attığı golle Gençlerbirliği oldu. Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 89. dakikada Zan Zuzek kaydetti.

SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, kupada iki maçta 6 puana ulaştı. Antalyaspor'un kupada iki maçta puanı bulunmuyor.

Gençlerbirliği, kupanın bir sonraki maç haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.

