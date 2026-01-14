Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği son nefeste kazandı!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Gençlerbirliği, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelede galibiyete ulaşan taraf 89. dakikada attığı golle Gençlerbirliği oldu. Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 89. dakikada Zan Zuzek kaydetti.
SIRADAKİ MAÇLAR
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, kupada iki maçta 6 puana ulaştı. Antalyaspor'un kupada iki maçta puanı bulunmuyor.
Gençlerbirliği, kupanın bir sonraki maç haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Iğdır FK deplasmanına gidecek.