Beyoğlu’nun paşası Talisca

İKİ DİREK BİR GOL BİR İPTAL

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 gol-3 asistle 17 gole katkı veren Talisca, dün 15. kez ağları havalandırdı. İki topu direkten dönen Brezilyalı, 82'de Fred'in asistinde ağları buldu. 90'da bir kez daha kaleciyi avladı ama o gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. Sambacı skoru 1-0'a getirdikten sonra sevincini tribündeki oğlu ile yaşadı.





VAR'DAN DÖNDÜ!

26. dakikada Jhon Duran, rakip ceza sahasında yerde kaldı. Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan 'izle' uyarısı geldi. Karar iptal edildi.

ASIST FRED'DEN

Rastalı saçlarıyla yeni yıla farklı imajıyla giren Fred, bu sezon 3. asistini Talisca'ya yaptı. Fred, takımdan ayrılacak isimler arasında yer alıyor.

3882 GÜN SONRA MERT

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye dönen Mert Günok, dün kaleye geçti. En son 30 Mayıs 2015'te Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-0 yendiği lig maçında sarı-lacivertli formayı giyen Mert, 3882 gün sonra yani 10 yıl 7 ay 15 günlük aranın ardından Fenerbahçe kalesini korudu. Karşılaşmada Mert sadece bir kurtarış yaptı.

MUSABA ŞOKU!

Fenerbahçe'nin ara transferde Samsunspor'dan renklerine kattığı Musaba, Beyoğlu Yeni Çarşı maçında sakatlandı. 19. dakikada kendini yere bırakan futbolcu, tedavinin ardından bir süre devam etmeye çalıştı ancak sakatlığı buna izin vermedi. 23'te görevi Mert Müldür'e devretti. Durumu bugün netlik kazanacak.