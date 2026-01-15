Fatih Tekke: Beklediğimiz oyuncular var

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, İstanbulspor galibiyeti sonrası 11'e 11 oyundan memnun olmadığını söyledi. Gol yememeleri gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, transfer çalışmaları hakkında da şöyle konuştu: "Yönetim kuruluyla dün (salı) görüştük. 2 saatlik bir toplantı yaptık. Herkesin çabası var. Bu her zaman kulüplerin, başkanın, hocanın istemesiyle olmuyor, koşulların oluşması lazım. Alternatifleriniz olması lazım. Zamanımız biraz daha var. Beklediğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda faydalı, sürekliliği olacak ve yatırıma dönüşecek tarzda oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Şu anda mevcut kadroda olan oyuncularımız gibi bize değer katacak, kendilerine, oyuna değer katacak oyuncular bakacağız" dedi.