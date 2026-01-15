Gustavo Hamer’de ikinci perde!

Trabzonspor, sezon başında almak için yoğun mesai harcadığı ancak Sheffield United'ın yüksek bonservis talebi nedeniyle vazgeçtiği Gustavo Hamer için tekrar düğmeye bastı. Sözleşmesinin son 18 ayına giren ve İngiliz ekibinde geleceği belirsiz olan 28 yaşındaki orta sahada bu kez rakam daha uygun.
Ada temsilcisinin, 7 milyon Euro civarında bir teklife 'Evet'
diyebileceği belirtiliyor. İspanya'dan Sevilla ve İtalya'dan Cremonese'nin de devrede olduğu yarışta Fırtına, resmi teklif hazırlığında. Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen merkez orta saha oyuncusu, bu sezon şu ana kadar 20 karşılaşmada 4 gol, 3 asistlik katkı sağlamayı başardı. Teknik ekibin, sezon başında çok istediği tecrübeli yıldızın bu sezonki performansını tekrar değerlendireceği
ve ardından net bir kararın verilmesiyle resmi girişimlerin başlayacağı öğrenildi.