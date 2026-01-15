İlle de Hakan!

Galatasaray sezon başında yabancı kalecilerle temas kurmuş, Ederson'la iki ay kadar görüşmüştü. Ancak başkan Dursun Özbek'in gönlündeki isim Uğurcan Çakır'dı. Şampiyonlar Ligi listesinin teslim edileceği gün bizzat Trabzonspor'la iletişime geçenGalatasaray Başkanı, Hakan Çalhanoğlu'nu da sarı-kırmızılı takımda görmeyi çok istiyor. İnter ile 1.5 yıl kalan sözleşmesini uzatmayan milli takım kaptanı, yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.ancak İnter 30 milyon Euro bonservis talebinde şu an geri adım atmıyor. İtalya'da bulunan G.Saraylı yetkililer,Ugarte ise M.United takımında yaşanan hoca değişikliği nedeniyle geri planda kalmış durumda.