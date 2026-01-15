Kayserispor’da Beşiktaş maçı mesaisi devam ediyor!

Kayserispor, Süper Lig'in 18'inci hafta maçında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör Radomir Djalovic yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.



Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş karşılaşmalarının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



Beşiktaş ile Kayserispor'un karşılaşacağı mücadele 19 Ocak Pazartesi saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.