Milot Rashica: Mutluyum, gururluyum!

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Milot Rashica açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Milot Rashica, "Geçen yılı bitirdiğimiz gibi başladık. Galibiyet çok güzel. İlerliyoruz ve gelişiyoruz. Böyle devam etmek istiyoruz" dedi.

Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkmasına dair soruya Milot Rashica, "100. maçıma çıktığım için mutluyum, gururluyum... Son sezonlardaki değişikliklere rağmen buna ulaşmak, kulübün bana duyduğu güveni gösterir" cevabını verdi.