Oosterwolde’nin cezası bitti!

Turkcel Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları, yaptıkları paylaşımlar sebebiyle PFDK'ya sevk edilmişti. G.Saray'dan Lemina, küfürlü bir video paylaşmış, Fenerbahçeli Jhon Duran da "Gala" diyerek kafa kesme işareti yapmıştı. PFDK, bu iki oyuncuya da 400'er bin TL para cezası kesti. Kendi fotoğrafını kullanarak elinde bir köpek tutan ve köpeğin suratına da Mauro İcardi'nin görselini koyan Jayden Oosterwolde'ye ise 1 müsabakadan men ve 400 bin TL para cezası verildi. Bu cezaların, oyçokluğu ile onaylandığı bildirildi. Oosterwolde, F.Bahçe'nin dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasında cezasını çekti. Oyuncu, Süper Lig'de Alanyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek.