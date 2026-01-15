Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı
Giriş Tarihi: 15.01.2026 09:26

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı

Zeynep Sönmez, Anastasia Gasanova’yı 2-0 mağlup ederek adını Avustralya Açık ana tablosuna yazdırdı.

AA
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık’ta adını ana tabloya yazdırdı
  • ABONE OL

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta elemelerin final turunda karşılaştığı Rus Anastasia Gasanova'yı 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi.

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki 23 yaşındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki final turu maçında, klasmanın 212. sırasındaki Gasanova ile karşılaştı.

Milli tenisçi, 1 saat 29 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak 2025'ten sonra bir kez daha Avustralya Açık ana tablosuna girdi.

2026 Avustralya Açık ilk tur maçları 18 Ocak Pazar günü başlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta adını ana tabloya yazdırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz