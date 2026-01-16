Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Tevek: Gençlerimiz son dakikaya kadar oyunu bırakmadı!
Giriş Tarihi: 17.01.2026 00:21

Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Fatih Tevek, Çorum FK maçından sonra konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Çorum FK'ya deplasmanda 4-1 mağlup olan Adana Demirspor'da yardımcı antrenör Fatih Tevek açıklamalarda bulundu.

Fatih Tevek iki takım için de güzel bir maç olduğunu söyledi.

Futbolcularını maçta gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Yücel, "Futbolcularımın hepsi inanılmaz derecede mücadele etti. Bugün gençlerimiz son dakikaya kadar oyunu bırakmadı. Gülen taraf yine de biz olduk çünkü futbolcularım üstün bir mücadele sarf etti. Çocuklarımızın ayağına sağlık. Rakibi de kutlamak gerek." değerlendirmesinde bulundu.

