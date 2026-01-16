Gaziantep FK, Nihad Mujakic’i transfer etti!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, savunma kurgusuna takviyede bulundu. Kırmızı-siyahlılar, Nihad Mujakic'i renklerine bağladı.

Partizan forması giyen tecrübeli futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu maddesinin yer aldığı belirtildi.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, başarılı defans oyuncusu Nihad Mujakic'in satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda oyuncu ve FK Partizan kulübü ile anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Nihad Mujakic, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Nihad Mujakic'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."