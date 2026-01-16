Gençlerbirliği’nde skandal iddia: ‘’2 bin üye askıya alınıp bin yeni üye yapıldı!

MİTHAT AKAR: ''BU TÜRK SPOR TARİHİNDE İLK KEZ KARŞILAŞILAN BÜYÜK BİR HUKUKSUZLUKTUR."

Gündeme gelen bu iddiaların ardından Gençlerbirliği başkan adaylarından Mithat Akar, dikkat çeken ve sert açıklamalarda bulundu. Akar, binlerce üyenin oy kullanma hakkının askıya alındığını belirtti.

Mithat Akar, kulübe üye birçok kişiden geri dönüşler aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Son günlerde tarafımıza ulaşan çok sayıda bildirimde; kaydı silinen ya da askıya alındığı ifade edilen yaklaşık 2.000 Gençlerbirliği üyesinin, kulüp yetkilileri tarafından "gelseniz de oyunuzu kullanamayacaksınız" şeklinde yönlendirildiği ve fiili olarak oy kullanma haklarının engellenmeye çalışıldığı tarafımıza iletilmiştir. Bu durum, yalnızca Gençlerbirliği'nin köklü ve onurlu tarihine değil, aynı zamanda Türk spor tarihinde benzeri görülmemiş ölçekte bir hukuksuzluğa işaret etmektedir. Bir spor kulübünde, aidatını ödemiş, üyeliği bulunan ve geçmiş genel kurullarda oy kullanmış üyelerin, genel kuruldan hemen önce ve hiçbir somut gerekçe sunulmadan askıya alındıklarının bildirilmesi, kabul edilebilir değildir."

Yaklaşık 2 bin üyenin askıya alındığını, buna karşılık bine yakın yeni üyenin yapıldığının iddia edildiğini söyleyen Akar, askıya alma işlemlerinin gerekçesiz ve genel kurula günler kala yapılmasına tepki gösterdi.

"Açıkça ifade ediyoruz ki; Aidat borcu bulunmayan, üyeliği devam eden ve daha önce oy kullanmış her Gençlerbirliği üyesinin genel kurulda oy kullanma hakkı vardır. Bu hak, keyfi uygulamalarla, sözlü yönlendirmelerle veya fiili engellemelerle ortadan kaldırılamaz. Bu üyelerin meşruiyeti tartışmasızdır ve hiç kimse bu hakkı gasp edemez.

Bizler, Türk hukuk sistemine olan inancımızı koruyoruz. Gerekli mercilerin bu açık hukuksuzluk karşısında sorumluluk alacağına ve hukuk düzeninin gereğini yapacağına inanıyoruz. Bu nedenle tüm üyelerimizi, sakince ama kararlılıkla, genel kurul alanına gelmeye, kulübüne ve iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz."

"HERKESİ GENEL KURULA DAVET EDİYORUZ"

Mithat Akar, oy tercihi gözetmeksizin tüm Gençlerbirliği üyelerini dayanışmaya çağırarak şu ifadeleri kullandı:

"Bize Oy veren ya da vermeyen ayrımı yapmaksızın; Gençlerbirliği'ne gönül vermiş tüm üyeleri dayanışmaya çağırıyoruz. Gençlerbirliği'nin geleceğini belirleme hakkı, belirli kişilerin ya da grupların değil, tüm üyelerindir.

Bizler yarın orada olacağız. Üyelerimizin yanında olacağız. Hukukun, adaletin ve Gençlerbirliği'nin iradesinin savunucusu olmaya devam edeceğiz''

Akar ayrıca, kulübün son dönemde sık sık kongrelerle anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, Gençlerbirliği'nin sportif başarılarla gündeme gelmesi gerektiğini vurguladı.

"Son iki ayda iki seçim yapıldı, iki başkan değişti. Gençlerbirliği'nin ihtiyacı 3 ayda bir genel kurul değil, istikrarlı bir yönetimdir. Önemli olan para ya da tek başına başarı değil; taraftarıyla omuz omuza, kulübün ruhunu yeniden ayağa kaldırmaktır."

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL YARIN

Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu, 17 Ocak Cuma günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde saat 10.00'da başlayacak genel kurulda başkanlık seçimi yapılacak.

Kırmızı-siyahlı kulübün Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için genel kurul ertelenmişti. Kulüpte yaşanan son gelişmeler, yarınki kongre öncesi süreci daha da kritik hale getirdi.