Mert Günok’tan Beytullah’a forma jesti! SABAH Spor’a özel açıklama...

Karşılaşma bitiminde Mert, 11 yıl sonra döndüğü sarı-lacivertli takımda giydiği ilk formasını Beytullah'a iletilmesi için Beyoğlu Yeni Çarşı soyunma odasına gönderdi. 36 yaşındaki tecrübeli ismin bu jesti karşısında duygulanan genç kaleci, SABAH Spor'a, "Benim için unutulmaz bir andı. Mert Günok gibi A Milli Takım formasını giyen bir ismin böyle bir davranışta bulunması, sadece benim için değil tüm genç oyuncular için çok değerli. Umarım ben de bir gün A Milli Takım için ter dökerim" açıklamasını yaptı.